Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Божьи коровки проснулись в Москве после зимы, сообщается в телеграм-канале Городского хозяйства Москвы. Их заметили в Терлецком лесопарке и заказнике "Медведковский".
В ведомстве рассказали, что зиму эти насекомые проводят в состоянии анабиоза, спрятавшись большими скоплениями в укромных местах: под камнями, в щелях под корой деревьев, под кучей сухих листьев, а также в зданиях. В связи с этим при потеплении их часто можно увидеть в помещении.
Ранее гуляющих в подмосковных лесах призвали быть внимательнее в связи с тем, что после зимы там проснулись гадюки. Этот вид змей становится ядовитым сразу после рождения. Однако следует знать, что они нападают на людей, лишь когда существует угроза их жизни и жизни их потомства, если на них наступают по неосторожности или берут в руки.
При случайной встрече с гадюкой специалисты советуют соблюдать дистанцию и не делать резких движений. При походе в лес надо надевать закрытую обувь и одежду.
Жителям столичного региона также рассказали, когда в Москве активизируются комары. По словам научного сотрудника кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадима Марьинского, сроки массового появления этих насекомых будут зависеть от погоды в апреле. Эксперт уточнил, что обычно первая волна комаров начинается в течение второй половины мая. Но если апрель выдастся очень теплым, тогда взрослые комары могут появиться уже в начале мая.
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