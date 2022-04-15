Эксперт рассказала, как обезопасить себя в сезон клещей

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Чтобы защититься от клещей во время прогулки, следует использовать репелленты, одеваться в светлое и осматривать одежду каждые 20 минут, поскольку весной они особенно агрессивны. Об этом Агентству "Москва" рассказала главный врач городской клинической больницы имени Виноградова и родильного дома № 4 Ольга Шарапова.
Она напомнила, что сезон активности клещей длится с приходом весны по октябрь. Избежать укуса можно, для этого врач рекомендует на даче, в лесу и в парках носить одежду, которая полностью закрывает тело. Выбирать светлые тона нужно из-за того, что так насекомого будет сразу видно.
Волосы стоит убрать под одежду или головной убор. Во время прогулки надо постоянно осматривать одежду, а дома провести тщательный осмотр и тела, и одежды. Что касается репеллентов, то препарат должен быть эффективен именно против клещей.
Шарапова рассказала, что обнаружить клеща сразу довольно сложно, поскольку его укус не чувствуется: насекомое впрыскивает обезболивающее. Кроме того, клещ находит очень укромное место на теле, где его долгое время может быть не видно.
Следует помнить, что для животных укусы также опасны, поэтому надо обработать питомцев против клещей и проверять их шерсть после каждой прогулки.
При обнаружении клеща на себе или на своем питомце необходимо сразу обратиться к врачу, чтобы он правильно снял насекомое и отправил на исследование. Это позволит установить, является ли он переносчиком инфекции и требуется ли дальнейшее лечение. Основной способ избежать осложнений – вовремя вакцинироваться.
О начале сезона активности клещей в Московской области ранее предупредили в Роспотребнадзоре. В ведомстве отметили, что за аналогичный период 2021 года случаев присасывания клещей зарегистрировано не было. При этом специалисты Роспотребнадзора продолжают контролировать эпидемиологическую ситуацию, связанную с укусами клещей, в Подмосковье.
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