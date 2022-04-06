Роспотребнадзор обнаружил препарат против клещей в смеси для вейпа

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Роспотребнадзор обнаружил в курительной смеси для вейпа препарат против чесоточных клещей. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"В никотинсодержащей продукции были выявлены химические вещества, информация о наличии которых отсутствовала на этикетке, включая метаболиты растений, парфюмерные компоненты, препараты против чесоточных клещей, компоненты чистящих средств, освежителей воздуха, которые попадают в организм путем вдыхания образующегося в результате генерации пара, что представляет угрозу причинения вреда здоровью населения", – говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре отметили, что эта продукция могла находиться в обороте у поставщиков. Ранее она сопровождалась сертификатом соответствия, срок действия которого истек в марте 2019 года.

"Роспотребнадзор предупреждает о необходимости отказаться от приобретения и употребления указанного продукта. При наличии уже приобретенного продукта необходимо обращаться в Роспотребнадзор и его территориальные органы или через форму обращений на официальном сайте Роспотребнадзора", – уточнили специалисты.

Ранее группа депутатов от ЛДПР сообщила, что планирует внести на рассмотрение Госдумы законопроект о запрете на продажу вейпов по стране. Глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов рассказал, что курение вейпов негативно влияет на здоровье в целом, а в пандемию это особенно опасно.

