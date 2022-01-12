В Госдуме назвали способы борьбы с курением вейпов среди подростков

В городе Бийске Алтайского края после курения вейпа умер 12-летний подросток. Еще двух девушек 17 и 18 лет госпитализировали. По предварительным данным, электронную сигарету они нашли в доме одной из пострадавших. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Разбираемся, при каких обстоятельствах все произошло и как бороться с курением среди несовершеннолетних.

Потеряли сознание

Фото: СК РФ

Инцидент произошел 10 января, когда к 17-летней девушке в гости пришла 18-летняя подруга с 12-летним братом, сообщила старший помощник руководителя управления СК по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева. В ведомстве рассказали, что у подростков резко ухудшилось самочувствие после курения электронной сигареты. По данным местных СМИ, вейп подростки нашли в квартире.





Людмила Рязанцева старший помощник руководителя следственного управления СК по Алтайскому краю На следующее утро бабушка девушки обнаружила потерпевших, находящихся в квартире в бессознательном состоянии. Девушки были госпитализированы в медицинское учреждение, мальчика спасти не удалось.

Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Пострадавших девушек доставили в Центральную городскую и Детскую городскую больницы, рассказали сайту "Комсомольской правды" в Минздраве Алтайского края. В ведомстве отметили, что врачи наблюдают в их состоянии положительную динамику.

После случившегося в управлении образования Бийска родителям порекомендовали тщательнее контролировать детей, узнавать, где и с кем они находятся вне дома, пишет "Российская газета". В ведомстве посоветовали следить за расходованием карманных денег и кругом общения подростков в социальных сетях. Также в управлении образования города призвали обратить внимание на психологическое состояние детей. В родительские чаты разослали предупреждения об опасности употребления психоактивных веществ и курительных электронных устройств.

Вейпы – не круто

Первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая в беседе с Москвой 24 рассказала, что нужно создавать условия, ограждающие детей от электронных сигарет.





Татьяна Буцкая первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Конечно, нельзя продавать вейпы подросткам. Надо максимально убирать всю рекламу и отовсюду. Благо они не рекламируются, но есть так называемый продакт-плейсмент. Когда вейп показывают где-нибудь в каком-то фильме или передаче. Ни в фильме, ни в передаче этого быть не должно, это совершенно точно.

При этом Буцкая отметила, что исключительно запретительными мерами проблему не решить. Она уверена, что одни лишь ограничения вызовут у детей желание попробовать электронные сигареты. По словам парламентария, детям нужно объяснять опасность вейпов.

"Со школьниками надо говорить. Показывать им, что это может быть последний день в жизни. И это не смешно и не круто. На мой взгляд, нашей кино- и телеиндустрии нужно научиться показывать, как это ужасно и какие последствия могут быть. К сожалению, этого у нас нет", – говорит Буцкая.

Она напомнила, что в России уже есть закон, по которому вейпы приравниваются к сигаретам и их нельзя продавать детям и подросткам. За это предусмотрено наказание и штрафные санкции, отметила парламентарий. Поэтому вместо новых инициатив необходимо строго выполнять действующие правила, считает собеседница Москвы 24.

Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов после истории в Бийске рассказал, что в США зафиксирована эпидемия вейп-ассоциированной пневмонии. Это вид заболевания, который связан с курением электронных сигарет, объяснил он.

"Это серьезное заболевание с серьезными последствиями. Конечно, молодежь не отдает себе отчета, что они могут нанести себе вред курением вейпов", – говорит Леонов.

По этой причине парламентарий выступил за ужесточение правил продажи вейпов в России.

