Подросток погиб после курения электронной сигареты на Алтае

13:13
Фото: телеграм-канал Mash Siberia
В городе Бийске Алтайского края после курения электронной сигареты погиб 12-летний мальчик. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК РФ по региону.
По данным следствия, он со своей 18-летней сестрой пришел в гости к 17-летней подруге. Молодые люди курили электронные сигареты, после чего им стало плохо. На следующее утро в бессознательном состоянии их нашла бабушка. Девушек госпитализировали, мальчика спасти не удалось.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности")", – говорится в сообщении ведомства.
На данный момент следователи выясняют все обстоятельства и причины случившегося. Расследование уголовного дела продолжается.
Ранее научный сотрудник ФГБУ "Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения" Минздрава России Галина Сахарова заявила, что с момента появления на рынке электронных сигарет распространенность никотиновой зависимости среди школьников-курильщиков выросла в шесть раз.
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