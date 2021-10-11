Голикова поручила запретить сдачу вейпов в аренду несовершеннолетним

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Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила поработать запрет о продаже и сдаче в аренду электронных сигарет несовершеннолетним. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на протокол заседания совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.

Данным вопросом будут заниматься Минцифры РФ, Роскомнадзор и Минздрав.

"Проработать вопрос о внесении изменений...в части введения внесудебного ограничения доступа к интернет-сайтам, деятельность которых направлена на незаконную продажу никотинсодержащей продукции и устройств, предназначенных для потребления никотинсодержащей продукции, а также аренду таких устройств несовершеннолетними", – говорится в сообщении.

Кроме того, Минцифры необходимо ускорить внесение в кабмин проекта о наделении Роскомнадзора полномочий по мониторингу противоправной информации в интернете. Это позволит ведомству отслеживать сайты с никотиносодержащей продукцией.

Ранее замруководителя Роскомнадзора Вадим Субботин заявил, что ведомство готово отслеживать сайты по продаже устройств для никотиносодержащей продукции. Он также отметил, что будут разработаны предложения по изменениям в закон для внесудебной блокировки такой информации.

