Роскомнадзор готов отслеживать сайты по продаже устройств для никотиносодержащей продукции

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Роскомнадзор готов начать отслеживать сайты по продаже устройств для никотиносодержащей продукции при наделении ведомства такими полномочиями, заявил замруководителя ведомства Вадим Субботин на заседании Совета при правительства РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.
Он отметил, что Роскомнадзор готов разработать предложения по изменениям в закон для внесудебной блокировки такой информации.
"Мы с коллегами поработали, предложили рассмотреть вопрос о внесении изменений в закон об информации, который поставил бы под основание внесудебной блокировки такого рода информацию. Готовы соответствующие предложения готовить", – цитирует Субботина ТАСС.
Ранее комиссия при Роскомнадзоре предложила приравнять чайлдфри и феминизм к экстремизму. Одобрение и реализация данного предложения позволит защитить российских детей и подростков от влияния деструктивного контента в соцсетях и интернете, заявил председатель комиссии по защите детей от деструктивного контента при Роскомнадзоре (РКН) Андрей Цыганов.
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