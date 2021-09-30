Роскомнадзор готов отслеживать сайты по продаже устройств для никотиносодержащей продукции

Фото: depositphotos/Vovatol

Роскомнадзор готов начать отслеживать сайты по продаже устройств для никотиносодержащей продукции при наделении ведомства такими полномочиями, заявил замруководителя ведомства Вадим Субботин на заседании Совета при правительства РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.

Он отметил, что Роскомнадзор готов разработать предложения по изменениям в закон для внесудебной блокировки такой информации.

"Мы с коллегами поработали, предложили рассмотреть вопрос о внесении изменений в закон об информации, который поставил бы под основание внесудебной блокировки такого рода информацию. Готовы соответствующие предложения готовить", – цитирует Субботина ТАСС.

Ранее комиссия при Роскомнадзоре предложила приравнять чайлдфри и феминизм к экстремизму. Одобрение и реализация данного предложения позволит защитить российских детей и подростков от влияния деструктивного контента в соцсетях и интернете, заявил председатель комиссии по защите детей от деструктивного контента при Роскомнадзоре (РКН) Андрей Цыганов.