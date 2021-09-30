Facebook в России грозит миллиардный штраф – СМИ

Фото: Москва 24/Яна Дейнега

Роскомнадзор намерен составить в отношении Facebook протокол за повторное неудаление запрещенной информации. Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщает газета "Ведомости".

Таким образом, социальную сеть могут оштрафовать на сумму, равную десятой части всей ее выручки. По данным экспертов, опрошенных изданием, российская выручка Facebook оценивается в 12 миллиардов рублей.

На составление соответствующего протокола представителей соцсети Роскомнадзор вызвал на 4 октября. После этого документ будет направлен в суд, который и определит размер штрафа.

Во вторник, 28 сентября, представители Facebook обратились в Таганский суд Москвы с просьбой предоставить компании отсрочку выплаты штрафов в размере 26 миллионов рублей в связи с техническими проблемами.

Ранее мировой судья в Москве оштрафовал Facebook, Twitter и Telegram за отказ удалить запрещенную информацию. Наказание в виде штрафа в отношении Facebook было назначено по пяти делам.