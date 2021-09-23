Роскомнадзор начал формировать реестр соцсетей в России

Роскомнадзор серьезно взялся за социальные сети. Ведомство создает реестр, чтобы оградить пользователей от треш-стримов и подобного шок-контента.

Сейчас в список включены Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Likee, YouTube, "ВКонтакте" и "Одноклассники".

По закону соцсети должны предупреждать пользователя о характере контента и возможных ограничениях, самостоятельно выявлять и блокировать запрещенку. А как они справляются с задачами, за этим уже придется проследить Роскомнадзору. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.