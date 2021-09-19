Эксперт: более 13 тыс атак на сайт ag-vmeste.ru отражено с начала онлайн-голосования

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Руководитель государственного казенного учреждения города Москвы "Новые технологии управления" Александр Пищелко рассказал о многочисленных атаках на сайт ag-vmeste.ru.

"Было более 13 тысяч отраженных атак на сайт ag-vmeste.ru со старта дистанционного электронного голосования. Начались они в пятницу вечером [17 сентября]", – заявил специалист.

Пищелко добавил, что пик технологических атак пришелся на субботу, 18 сентября. Он также отметил, что неустановленные злоумышленники пытались получить доступ к внутренним ресурсам разработки.

По словам главы "Новых технологий управления", географически атаки происходили преимущественно с территории Российской Федерации. Эксперт добавил, что по итогу они могут производиться из других стран, поскольку также зафиксированы вмешательства с территории таких стран, как Турция, Германия, США, Великобритания, Армения.

Александр Пищелко добавил, что все атаки были отражены, сервис работает в штатном режиме.

Выборы в Госдуму проходят в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.

В столице РФ уже побит рекорд явки на электронное голосование. Как заявили в Общественном штабе по наблюдению за выборами, она составляет 93,3%.

В выборах участвуют 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.