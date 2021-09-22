Роскомнадзор начал формировать реестр соцсетей в России

18:45
Фото: Depositphotos/carballo
Роскомнадзор приступил к формированию реестра социальных сетей в России. В него уже вошли Facebook, Twitter, Instagram и другие интернет-ресурсы.
"В настоящий момент в реестр социальных сетей включены Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Likee, YouTube, "ВКонтакте" и "Одноклассники". Соответствующие уведомления о включении в реестр Роскомнадзор направил владельцам указанных интернет-ресурсов", – говорится в сообщении.
В Роскомнадзоре надеются, что это поможет бороться с опасным контентом в социальных сетях. Например, пользователям будет предоставлена возможность сообщить об обнаружении треш-стримов.
"Граждане получат возможность подать в ведомство обращение об обнаружении ресурса с признаками социальной сети, об отмене мер по ограничению доступа к информации, принятых владельцем ресурса, а также направить на горячую линию иные вопросы относительно взаимодействия с социальной сетью", – отмечается в сообщении.
Кроме того, владельцы социальных сетей получат доступ к личному кабинету, через который смогут держать связь с Роскомнадзором по вопросам удаления опасного контента.
Ранее сообщалось, что подведомственный Роскомнадзору Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ) планирует запустить систему поиска противоправного контента в изображениях и видео в интернете "Окулус".
Отмечалось, что система будет работать на основе искусственного интеллекта (ИИ). По мнению ГРЧЦ, это позволит повысить эффективность выявления экстремистских материалов.
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