Роскомнадзор усилит контроль за россиянами в интернете

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Подведомственный Роскомнадзору Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ) планирует запустить систему поиска противоправного контента в изображениях и видео в интернете "Окулус". О размещении 15 сентября соответствующего тендера на портале госзакупок сообщает "Коммерсант".

В документах отмечается, что система "Окулус" будет работать на основе искусственного интеллекта (ИИ). По мнению ГРЧЦ, это позволит повысить эффективность выявления экстремистских материалов.

На разработку техзадания для системы поиска нарушений готовы выделить до 15 миллионов рублей. Запустить "Окулус" рассчитывают в 2022 году. Главная задача системы – выявлять распространение экстремистских материалов и порнографии, пропаганду наркотиков, призывы к массовым беспорядкам и самоубийству и так далее. До сих пор поиск подобных нарушений в изображениях и видео осуществляется вручную.

Между тем товарный знак Oculus закреплен за Facebook. Под этим брендом развивается VR-система соцсети. В марте 2021 года интернет-компании одобрили заявку на товарный знак "Окулус" в кириллическом варианте.

Зампред комитета по интеллектуальной собственности РСПП Анатолий Семенов отмечает, что в этом случае Facebook теоретически может запретить использование системы "Окулус", если ГРЧЦ станет применять ее для оказания коммерческих услуг.

Предполагается, что "Окулус" будет анализировать и материалы, размещаемые в самом Facebook.

Эксперты рассказали "Коммерсанту", что внедрение подобной системы может оказаться накладным, а также грозит замедлением работы анализируемых ресурсов.

Совладелец компании "Ланит-Терком" Владимир Уфнаровский прогнозирует, что разработка системы "Окулус" может обойтись государству в сотни миллионов рублей, а ее внедрение – в миллиарды.



В свою очередь, исполнительный директор Artezio (входит в группу "Ланит") Павел Адылин считает, что реализовать подобный проект в масштабах Рунета будет проблематично.

"Нужно не только разработать систему мониторинга, но и обеспечить прохождение через нее всего интернет-трафика", – убежден Адылин.

Ранее Роскомнадзор потребовал от социальной сети Facebook предоставить информацию об утечке персональных данных российских пользователей, о которой сообщило издание Business Insider. По информации СМИ, в Сети оказались личные данные и телефонные номера 533 миллионов пользователей Facebook из 106 стран. Роскомнадзор потребовал от администрации соцсети принять все необходимые меры для предотвращения подобных утечек.