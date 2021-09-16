Роскомнадзор намерен применить оборотные штрафы против Google, Facebook и Twitter

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Роскомнадзор намерен применить оборотные штрафы к компаниям Google, Facebook и Twitter в связи с неудалением противоправного контента, заявил замглавы ведомства Вадим Субботин. Об этом сообщает ТАСС.

"По поводу оборотных штрафов. В ближайшее время мы будем принимать решение о применении оборотных штрафов по ряду этих компаний. По тем, по которым у нас уже имеются основания применить штраф, мы его планируем применить. Это зарубежные компании – это Facebook, Google и Twitter", – пояснил Субботин.

По его словам, ведомство планирует привлечь к ответственности компании, которые систематически нарушают его требования. Субботин уточнил, что в настоящее время есть вступившие в силу решения суда о штрафах в размере более 130 миллионов рублей.

"Причем по трем постановлениям Twitter так и не оплатил штраф", – отметил замглавы Роскомнадзора.

Также Субботин рассказал, что ведомство располагает данными о содействии крупнейших западных компаний в продвижении и обходе блокировок экстремистских интернет-ресурсов и сайтов, незаконно распространяющих агитационные материалы.

"Мы сейчас принимаем определенные технические меры и у нас это получается", – пояснил он, подчеркнув, что Роскомнадзор будет действовать поступательно.

Ранее Мировой судья в Москве оштрафовал Facebook, Twitter и Telegram за отказ удалить запрещенную информацию. Наказание в виде штрафа в отношении Facebook назначено по пяти делам. Сумма штрафа составила 21 миллион рублей. Общая сумма штрафов в отношении Twitter составила более 45 миллионов рублей. Сумма штрафов Telegram составила 35 миллионов рублей.