РКН потребовал Facebook удалить мошеннические объявления с символикой "Роскосмоса"

07 сентября, 19:02
Фото: Depositphotos/rafapress
Роскомнадзор направил руководству компании Facebook письмо с требованием удалить мошеннические рекламные объявления, в которых используется официальное наименование и символика российской государственной корпорации "Роскосмос". Об этом сообщается на сайте ведомства.
"Роскомнадзор также потребовал от руководства Facebook провести проверку и привести механизмы модерации и премодерации размещаемого рекламного и пользовательского контента в соответствие с законодательством РФ. О результатах в максимально короткие сроки проинформировать ведомство", – говорится в сообщении.
Отмечается, что в размещенной рекламе пользователя приглашают зарегистрироваться для участия в якобы проекте "Роскосмоса" и заработать на фондовых рынках. После перехода по ссылке и заполнения анкеты участнику предлагается передать свои банковские данные неизвестным лицам.
В ведомстве напомнили, что, согласно статье 13.41 КоАП РФ за нарушение порядка ограничения доступа к противоправной информации (в том числе неудаление недостоверной информации), для юридических лиц предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до 4 миллионов рублей. В случае повторного правонарушения сумма штрафа увеличивается до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки компании.
"Следует также отметить, что 1 февраля 2021 года вступил в силу закон о самоконтроле соцсетей, согласно которому за ними закреплена обязанность своевременно выявлять и блокировать социально опасный контент", – добавили в ведомстве.
Ранее Роскомнадзор потребовал от компаний Apple и Google прекратить в своих сервисах распространение приложения Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), который признан в России экстремистской организацией и НКО, выполняющей функции иностранного агента.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: