РКН потребовал Facebook удалить мошеннические объявления с символикой "Роскосмоса"

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Роскомнадзор направил руководству компании Facebook письмо с требованием удалить мошеннические рекламные объявления, в которых используется официальное наименование и символика российской государственной корпорации "Роскосмос". Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Роскомнадзор также потребовал от руководства Facebook провести проверку и привести механизмы модерации и премодерации размещаемого рекламного и пользовательского контента в соответствие с законодательством РФ. О результатах в максимально короткие сроки проинформировать ведомство", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в размещенной рекламе пользователя приглашают зарегистрироваться для участия в якобы проекте "Роскосмоса" и заработать на фондовых рынках. После перехода по ссылке и заполнения анкеты участнику предлагается передать свои банковские данные неизвестным лицам.

В ведомстве напомнили, что, согласно статье 13.41 КоАП РФ за нарушение порядка ограничения доступа к противоправной информации (в том числе неудаление недостоверной информации), для юридических лиц предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до 4 миллионов рублей. В случае повторного правонарушения сумма штрафа увеличивается до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки компании.

"Следует также отметить, что 1 февраля 2021 года вступил в силу закон о самоконтроле соцсетей, согласно которому за ними закреплена обязанность своевременно выявлять и блокировать социально опасный контент", – добавили в ведомстве.

Ранее Роскомнадзор потребовал от компаний Apple и Google прекратить в своих сервисах распространение приложения Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), который признан в России экстремистской организацией и НКО, выполняющей функции иностранного агента.

