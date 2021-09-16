В ГД предостерегли Apple и Google от вмешательства в выборы в РФ

15:39
Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
Попытки Apple и Google вмешаться в российские выборы могут повлечь для компаний негативные последствия, в том числе и уголовного характера. Об этом заявил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.
"Американские корпорации получили сегодня все необходимые разъяснения правовых последствий их попыток вмешаться в выборы депутатов Государственной думы. Эти последствия могут иметь в том числе и уголовный характер", – приводит его слова ТАСС.
10 сентября посол Соединенных Штатов в Москве Джон Салливан был вызван в МИД РФ, где ему было заявлено о категорической недопустимости вмешательства во внутренние дела России. Дипломату сообщили, что у российских властей есть неопровержимые доказательства нарушений законодательства страны американскими цифровыми гигантами в контексте готовящихся выборов.
Позже демарш по поводу вмешательства Соединенных Штатов в парламентские выборы в России был продублирован в Госдеп и Совет нацбезопасности. Замглавы департамента информации и печати Совета Федерации РФ Олег Гаврилов подчеркнул, что сведения, переданные американским ведомствам, конкретны, в отличие от потока ничем не подкрепленных претензий в адрес Москвы из-за якобы вмешательства в выборы в США.
Выборы в Госдуму пройдут в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно будет проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.
В выборах участвуют 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.
Список кандидатов в депутаты Госдумы можно посмотреть на сайте ЦИК.
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