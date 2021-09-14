Захарова подтвердила информацию о данных по вмешательству США в выборы в РФ

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила наличие большого массива данных о вмешательстве США в российские выборы, передает ТАСС.

"Изложенная в статье "Коммерсанта" информация соответствует действительности", – заявила дипломат.

Ранее издание сообщило о наличии "колоссального массива" вскрытых данных о причастности американских спецслужб и ИТ-компаний в российские выборы. "Коммерсант" ссылался на дипломатический источник.

Выборы в Госдуму пройдут в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно будет проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.

В выборах участвуют 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.

Список кандидатов в депутаты Госдумы можно посмотреть на сайте ЦИК.

