В Совфеде заявили об использовании протестных акций за рубежом для вмешательства в выборы

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
Глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов завил, что оппоненты России используют протестные акции за рубежом для вмешательства в парламентские выборы и их дискредитации.
"Вмешательство в выборы в других странах возможно через влияние на диаспоры", – приводит РИА Новости слова Климова.
Он отметил, что такое влияние может оказываться в странах НАТО, а использование граждан РФ за рубежом возможно с целью организации глобальных протестных акций, которые потом могут проходить у зданий посольств и выдаваться за масштабные митинги.
"Их цель – дискредитация выборов в России. Кроме того, комиссия получает сигналы о том, что людям не будут давать голосовать. Мы такие сигналы получаем с Украины", – отметил Климов.
Европарламент 14 сентября планирует рассмотреть резолюцию, в которой будет заявлено о нелегитимности прошедших в России парламентских выборов, напомнил Климов.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что у российских властей есть документальные подтверждения вмешательства США во внутренние дела России.
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