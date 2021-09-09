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Роскомнадзор предостерег иностранные IT-компании от вмешательства в российские выборы. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе ведомства.

"Роскомнадзор и Центр мониторинга управления сетями связи общего пользования РФ (ЦМУ ССОП РФ) на основании требований Центральной избирательной комиссии и Генеральной прокуратуры России направили в адрес ряда иностранных компаний, в том числе провайдерам DNS- и CDN-сервисов, письма с требованиями прекратить предоставление возможностей для обхода ограничения доступа к приложению и сайту "Умное голосование" на территории Российской Федерации", – пояснили в ведомстве.

В частности, в письмах напомнили, что в период предвыборной кампании не допускается оказание услуг, нарушающих российское законодательство, таких как размещение агитационных материалов в интернете.

"Ведомство настаивает на незамедлительном прекращении иностранными технологическими компаниями предоставления сайту и приложению сервисов для функционирования и услуг по распространению через магазины приложений", – указали в Роскомнадзоре, добавив, что неисполнение требований будет рассматриваться как иностранное вмешательство.

Уточняется, что Роскомнадзором и ЦМУ ССОП РФ выявлено, что средства обхода блокировок предоставляют более 10 иностранных провайдеров, расположенных на территории США, Украины, Германии, Франции, Японии, Великобритании и ряда других государств.

"Оказание содействия, участие и продолжение деятельности запрещенной в России экстремистской организации, в том числе в интернете, – уголовно наказуемые деяния. Согласно действующему законодательству, ответственность распространяется как на частных, так и должностных лиц", – напомнили в Роскомнадзоре.

Выборы в Госдуму пройдут в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно будет проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.

В выборах участвуют 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.