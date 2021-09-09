Почти 118 тыс человек приняли участие в тестировании системы электронного голосования

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В публичном тестировании системы дистанционного электронного голосования приняли участие почти 118 тысяч человек. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"Мы сегодня завершаем тестирование дистанционного электронного голосования. В 16:00 прекращен прием бюллетеней. И это, кстати, функция, в том числе нашей территориальной избирательной комиссии, – прекратить ДЭГ и начать процедуру сборки ключа с тем, чтобы провести правильный подсчет", – сказал председатель ТИК ДЭГ Илья Массух.
Замглавы Минцифры Олег Качанов отметил, что тестирование прошло в штатном режиме.
"Из того количества, которые на федеральной платформе успешно подали заявления на участие в ДЭГ, напомню, их было 466 954 избирателя, из них участие в тренировке приняли и получили бюллетени 123 035 избирателей. В итоге отдали свой голос и прошли до конца по всей процедуре 117 799 избирателей", – отметил он.
Подведя итоги тестирования, председатель Координационного совета по общественному контролю за голосованием при ОП РФ Максим Григорьев выразил мнение, что доверие людей к дистанционному электронному голосованию будет только увеличиваться.
Выборы в Госдуму пройдут в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно будет проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.
В выборах участвуют 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.
Почти 1,6 млн москвичей подали заявления для участия в ДЭГ
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