Почти 118 тыс человек приняли участие в тестировании системы электронного голосования

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В публичном тестировании системы дистанционного электронного голосования приняли участие почти 118 тысяч человек. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Мы сегодня завершаем тестирование дистанционного электронного голосования. В 16:00 прекращен прием бюллетеней. И это, кстати, функция, в том числе нашей территориальной избирательной комиссии, – прекратить ДЭГ и начать процедуру сборки ключа с тем, чтобы провести правильный подсчет", – сказал председатель ТИК ДЭГ Илья Массух.

Замглавы Минцифры Олег Качанов отметил, что тестирование прошло в штатном режиме.

"Из того количества, которые на федеральной платформе успешно подали заявления на участие в ДЭГ, напомню, их было 466 954 избирателя, из них участие в тренировке приняли и получили бюллетени 123 035 избирателей. В итоге отдали свой голос и прошли до конца по всей процедуре 117 799 избирателей", – отметил он.

Подведя итоги тестирования, председатель Координационного совета по общественному контролю за голосованием при ОП РФ Максим Григорьев выразил мнение, что доверие людей к дистанционному электронному голосованию будет только увеличиваться.

Выборы в Госдуму пройдут в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно будет проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.

В выборах участвуют 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.