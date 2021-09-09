Более 230 избирательных участков Москвы будут оснащены материалами для слабовидящих

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

В Москве более 230 избирательных участков оснастят материалами для слабовидящих. Такое решение было принято на заседании Московской городской избирательной комиссии, сообщил ее секретарь Владимир Попов.

"Предлагается утвердить перечень избирательных участков, на информационных стендах которых размещаются материалы, выполненные крупным шрифтом или с применением рельефно-точечного шрифта Брайля, и для которых в помощь избирателям, являющимся инвалидами по зрению, будут изготовлены специальные трафареты для самостоятельного заполнения избирательного бюллетеня для голосования", – сказал Попов.

Он уточнил, что таких участков в Москве будет 231.

Выборы в Госдуму пройдут в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно будет проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.

В выборах участвуют 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.

Список кандидатов в депутаты Госдумы можно посмотреть на сайте ЦИК.

