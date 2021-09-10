Салливану в МИД РФ заявили о недопустимости вмешательства во внутренние дела Москвы

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Послу США в Москве Джону Салливану в министерстве иностранных дел РФ было заявлено о категорической недопустимости вмешательства во внутренние дела Москвы. Об этом РИА Новости сообщили в МИД РФ.

Отмечается, что Салливан общался с заместителем министра иностранных дел РФ Сергеем Рябковым.

"В ходе беседы было подчеркнуто, что российская сторона обладает неопровержимыми доказательствами нарушения российского законодательства американским цифровыми гигантами в контексте подготовки и проведения выборов в Государственную думу", – говорится в сообщении.

Однако в посольстве США заявили, что беседа между Салливаном и Рябковым касалась вопросов намерения Джо Байдена выстраивать стабильные отношения с Россией.

"В пятницу, 10 сентября, посол Салливан встретился с заместителем министра иностранных дел Сергеем Рябковым, чтобы обсудить ряд двусторонних вопросов в поддержку стремления президента Байдена к стабильным, предсказуемым отношениям с Россией", – говорится в сообщении американского посольства.

Ранее в МИД РФ был вызван посол Колумбии Альфонсо Лопес Кабальеро после заявлений о причастности России к протестам в южноамериканской республике.

Тогда министр национальной обороны Колумбии рассказал о кибератаках, которые якобы исходили с территории России. В МИД РФ назвали такое обвинение "безосновательным и ничем не подкрепленным".

