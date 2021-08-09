Посла Молдавии в России отозвали с должности

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Посол Молдавии в России Владимир Головатюк отозван с должности. Об этом на заседании правительства заявила премьер республики Наталья Гаврилица.

"Предложение об отзыве Владимира Головатюка с должности посла в РФ одобрено", – сообщила она.

Ранее пресс-служба МИД Молдавии объявила, что Головатюк вызван в Кишинев. В ведомстве заявили, что посол прибыл в столицу Молдавии для консультаций и оценки дипломатической миссии.

Местные СМИ полагают, что Владимир Головатюк замешан в скандале сексуального характера, что и послужило причиной его отзыва с должности. В МИД Молдавии от комментариев воздержались.

В начале августа стало известно, что 24 российских дипломата могут покинуть США из-за истекающих виз. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в вопросе продления документов для дипломатов РФ власти США действуют вне правового поля.