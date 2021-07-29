Посол Молдавии в РФ отозван для консультаций и оценки деятельности дипмиссии – МИД

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Посла Молдавии в РФ Владимира Головатюка вызвали в Кишинев для консультаций и оценки деятельности дипломатической миссии. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу МИД республики.

"Министерство иностранных дел отозвало в Кишинев посла Владимира Головатюка в соответствии с нормами закона на неопределенный период для консультаций и оценки деятельности дипломатической миссии, а также аспектов, которые касаются его поведения", – говорится в сообщении.

Что касается информации о якобы причастности Головатюка к скандалу сексуального характера, появившейся в молдавских СМИ, то в министерстве от комментариев воздержались.

Ранее МИД РФ заявил послу Японии протест из-за действий Токио. Москва призвала Токио вернуться к выполнению прежних договоренностей о выведении российско-японских связей на качественно новый уровень.