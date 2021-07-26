МИД РФ заявил послу Японии протест из-за действий Токио

Фото: ТАСС/Иван Колыганов
Замглавы МИД РФ Игорь Моргулов на встрече с послом Японии Тоёхисой Кодзуки заявил решительный протест Токио из-за недружественных действий по отношению к России. Информация об этом появилась на сайте российского дипведомства.
"Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Игорь Моргулов заявил японской стороне решительный протест в связи с предпринятыми официальным Токио в последние дни недружественными шагами в контексте территориальных притязаний Японии к нашей стране", – говорится в сообщении.
Москва призвала Токио вернуться к выполнению прежних договоренностей о выведении российско-японских связей на качественно новый уровень.
26 июля премьер-министр РФ Михаил Мишустин начал рабочую поездку на Дальний Восток и в Сибирь с посещения южнокурильского острова Итуруп. В связи с этим постоянный заместитель министра иностранных дел Японии Такэо Мори вызвал посла России Михаила Галузина в МИД, чтобы заявить протест.
Между Россией и Японией так и не решен вопрос о Курильских островах. СССР присоединил южные Курильские острова по итогам Второй мировой войны. Япония претендует на Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года
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