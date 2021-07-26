Посол РФ назвал неприемлемым протест Японии из-за визита Мишустина на Курилы

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Российский посол в Японии Михаил Галузин заявил о неприемлемости протеста Токио в связи с визитом премьер-министра РФ Михаила Мишустина на Курильские острова и отказался принять соответствующую ноту. Об этом сообщает агентство Киодо.

"В свете фундаментальной позиции России (по этому вопросу. – Прим. ред.) мы не принимаем (протест. – Прим. ред.)", – сказал Галузин.

Как сообщалось, постоянный заместитель министра иностранных дел Японии Такэо Мори вызвал Галузина в МИД, чтобы заявить протест из-за посещения Михаилом Мишустиным острова Итуруп.

Там глава кабмина должен осмотреть поликлинику центральной районной больницы и цеха рыбоперерабатывающего комплекса в рамках рабочей поездки на Дальний Восток и в Сибирь.

Между Россией и Японией так и не решен вопрос о Курильских островах. СССР присоединил южные Курильские острова по итогам Второй мировой войны. Япония претендует на Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года.

Позиция Москвы заключается в том, что присоединение островов к СССР стало одним из итогов Второй мировой войны, суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.