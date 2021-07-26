На Курилах может быть введен режим свободной таможенной зоны – Мишустин

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Власти России обсуждают возможность введения на Курильских островах режима свободной таможенной зоны, чтобы у производителей была возможность завозить необходимое оборудование и товары. Об этом в понедельник, 26 июля, в рамках рабочего визита в регион заявил Михаил Мишустин.

После посещения рыбоперерабатывающего завода на острове Итуруп и общения с рыбопромышленниками премьер-министр отметил, что обсудит эти предложения с Владимиром Путиным.

Также он заявил, что подумает над вопросом освобождения от налогов тех, кто работает на Курильских островах и инвестирует сюда. По его словам, данные меры являются беспрецедентными.

"Сейчас я буду советоваться с Владимиром Владимировичем о том, что мы могли бы здесь сделать. <...> подумаем над тем, что освободить от обязанностей налогоплательщика практически все основные виды деятельности", – приводит слова председателя правительства РФ "Интерфакс".

Глава кабмина уточнил, что исключение составляют финансово-посредническая деятельность, производство подакцизных товаров.

На южнокурильский остров Итуруп Мишустин прилетел в понедельник, 26 июля, в рамках рабочей поездки на Дальний Восток и в Сибирь. Также у премьер-министра запланированы встречи с губернаторами Сахалинской и Иркутской областей, а также Хабаровского края.