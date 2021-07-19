Мишустин закрепил за вице-премьерами кураторство за федеральными округами

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба Госдумы РФ

Премьер-министр России Михаил Мишустин закрепил за вице-премьерами кураторство над федеральными округами. Об этом глава правительства сообщил на совещании с вице-премьерами.

Известно, что за Центральный федеральный округ будет отвечать Дмитрий Григоренко, за Сибирский федеральный округ – Виктория Абрамченко, за Северо-Западный – Татьяна Голикова, за Уральский – Юрий Борисов, за Южный – Марат Хуснуллин, за Приволжский – Дмитрий Чернышенко, за Северо-Кавказский – Александр Новак.

Ранее Мишустин утвердил кураторство вице-премьеров за каждой из госпрограмм. Так, первый вице-премьер Андрей Белоусов будет отвечать за экономическое развитие и инновационную экономику, развитие транспортной системы, управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков.

