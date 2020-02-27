Мишустин поручил внести в кабмин программы развития отстающих регионов

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил доработать и внести в кабмин индивидуальные программы опережающего развития отстающих регионов страны. Поручение должно быть выполнено до 10 марта.

"Для каждого из этих 10 регионов назначен свой куратор в правительстве. Я поручаю до 10 марта всем кураторам доработать и внести в правительство программы для создания условий опережающего социально-экономического роста в этих регионах", – приводит слова Мишустина ТАСС.

Премьер напомнил, что было определено 10 регионов, которые демонстрируют низкий уровень социально-экономического развития.

Ранее Мишустин назвал ключевые задачи кабмина. По его словам, это повышение доходов людей и увеличение темпов роста экономики. Он объяснил, что это отразится и на других областях: образовании, науке, инновациях, социальной сфере, бизнесе. Глава кабмина обратил внимание, что правительство достигнет всех целей, поставленных президентом РФ, в том числе сформулированных в нацпроектах.

В январе Мишустин отмечал, что приоритет нужно отдать сферам, направленным на улучшение уровня жизни населения. Он подчеркивал, что кабмин должен максимально быстро приступить к реализации поставленных президентом задач.

Речь идет о демографии, поддержке семей с детьми, росте доходов россиян, качественном здравоохранении, образовании. Мишустин упомянул и необходимость заботы о тех, кто нуждается в помощи государства.