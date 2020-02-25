Фото: портал мэра и правительства Москвы

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал ключевые задачи кабмина. По его словам, это повышение доходов людей и увеличение темпов роста экономики, передает РИА Новости.

"Правительство сейчас направляет свои усилия на решение двух основных ключевых задач. Это, соответственно, повышение доходов людей и увеличение темпов экономического роста", – отметил премьер на встрече с участниками Совета по стратегическому развитию области и представителями общественности.

Он объяснил, что это отразится и на других областях: образовании, науке, инновациях, социальной сфере, бизнесе. Глава кабмина обратил внимание, что правительство достигнет всех целей, поставленных президентом РФ, в том числе сформулированных в нацпроектах.

В январе Мишустин отмечал, что приоритет нужно отдать сферам, направленным на улучшение уровня жизни населения. Он подчеркивал, что кабмин должен максимально быстро приступить к реализации поставленных президентом задач.

Речь идет о демографии, поддержке семей с детьми, росте доходов россиян, качественном здравоохранении, образовании. Мишустин упомянул и необходимость заботы о тех, кто нуждается в помощи государства.

В феврале премьер-министр рассказал о создании информационно-аналитической системы для отслеживания выполнения нацпроектов. Он пояснил, что полученные данные позволят оценить риски и предупредить о возможных отклонениях в достижении целевых показателей. Первая версия системы может появиться до конца июля текущего года.