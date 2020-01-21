Мишустин определил главные задачи нового правительства

Фото: kremlin.ru

Премьер-министр Михаил Мишустин назвал ключевые задачи нового правительства. Об этом сообщает "Интерфакс".

По словам главы кабмина, приоритет необходимо отдать тем сферам, которые направлены на улучшение уровня жизни населения. Именно такой деятельности и ожидают от правительства, считает Мишустин.

"Мы должны максимально быстро приступить к реализации тех задач, которые поставил президент в своем послании. Это демография, это поддержка семей с детьми, это, в конце концов, рост доходов людей, забота о тех, кому нужна помощь государства, качественное здравоохранение, образование", – заявил премьер-министр.

Ранее стал известен состав нового кабинета министров. Свои должности сохранили Владимир Колокольцев, Антон Силуанов, Евгений Дитрих, Александр Новак, Денис Мантуров, Дмитрий Патрушев, Константин Чуйченко, Евгений Зиничев, Дмитрий Кобылкин, Александр Козлов и Владимир Якушев.

Новым министром здравоохранения стал Михаил Мурашко, главой Минэкономразвития назначили Максима Решетникова. Должность министра культуры в обновленном правительстве займет Ольга Любимова. Министерство труда и соцзащиты возглавит Антон Котяков, а министром просвещения стал Сергей Кравцов, при этом новым министром науки и высшего образования назначили Валерия Фалькова. Кроме того, сменился глава Минкомсвязи – им стал Максут Шадаев.

