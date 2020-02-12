Мишустин сообщил о создании системы отслеживания реализации нацпроектов

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о создании информационно-аналитической системы для отслеживания выполнения национальных проектов. Об этом было заявлено на заседании президиума Совета при президенте России по стратегическому развитию и национальным проектам. Во встрече принял участие Сергей Собянин, передает портал мэра и правительства Москвы.
"Важно видеть общую картину исполнения нацпроектов на всех уровнях. Совместно с министрами – руководителями нацпроектов вести оперативный мониторинг того, что происходит, в режиме онлайн", – заявил Мишустин.
Мишустин пояснил, что полученные данные благодаря информационно-аналитической системе позволят оценить риски и предупредить о возможных отклонениях в достижении целей и целевых показателей. Предполагается, что первая версия системы может появиться до конца июля текущего года.
Премьер-министр также поручил министерству экономического развития до 20 февраля предоставить предложения по плану достижения нацпроектов, куда должны входить поставленные президентом России задачи.
"Надо, чтобы уже в ближайшее время люди увидели реальные результаты нашей работы", – подчеркнул Михаил Мишустин.
Ранее сообщалось, что Мишустин поручил представить в правительство предложения по уточнению национальных проектов в срок до 20 февраля. Данное поручение премьер сделал в рамках реализации положений послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.
Мишустин заявлял, что послание президента связывает нацпроекты в единую программу. Премьер-министр отмечал, что благодаря профицитному бюджету и макроэкономической стабильности у государства достаточно ресурсов для реализации основных задач.
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