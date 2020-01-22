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Политика

22 января, 11:21

Мишустин поручил до 20 февраля подготовить предложения по уточнению нацпроектов

политика власть

Фото: ТАСС/Екатерина Штукина

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил представить в правительство предложения по уточнению национальных проектов в срок до 20 февраля.

"Руководителям федеральных органов исполнительной власти – руководителям национальных проектов (программ) до 20 февраля 2020 года представить в правительство Российской Федерации предложения по уточнению соответствующих национальных проектов (программ)", – говорится в поручении.

Согласно данным, опубликованным на сайте кабмина, соответствующее поручение премьер сделал в рамках реализации положений послания российского президента Владимира Путина Федеральному собранию.

Ранее Мишустин завил, что послание президента связывает нацпроекты в единую программу. Он также отметил, что Путин задал высокий темп работы своим обращением 15 января.

В среду, 22 января, премьер-министр подписал распоряжения об изменениях в структуре и новых назначениях в руководстве аппарата правительства. Согласно документу, предельная численность работников аппарата составит 1545 единиц.

Мишустин разрешил руководителю аппарата иметь 11 заместителей, в том числе одного первого замруководителя аппарата правительства, руководителя протокола председателя правительства – замруководителя аппарата правительства РФ и руководителя аппарата коллегии Военно-промышленной комиссии РФ.

Послание Путина связывает нацпроекты в единую программу – Мишустин

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