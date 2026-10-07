Мосгорсуд оставил в силе домашний арест гендиректору Mixit Паю

Фото: телеграм-канал "Елена Mixit"

Московский городской суд оставил без изменения меру пресечения в виде домашнего ареста генеральному директору компании Mixit Олегу Паю. Об этом в беседе с Агентством "Москва" рассказал участник процесса.

О том, что Пай подал апелляционную жалобу, стало известно 21 сентября.

Пай создал Mixit в 2014 году вместе с Еленой Назаровой. Предпринимателя задержали в Москве 19 сентября. В этот же день его отправили под домашний арест по делу о мошенничестве в особо крупном размере. При этом подробности уголовного дела не раскрывались.

Назарова, комментируя ситуацию, сообщила, что дело, возбужденное в отношении ее партнера, связано с продолжающимся спором с бывшим сотрудником. Она также заявила, что не понимает, как гражданско-правовой конфликт перешел в уголовную плоскость.

У бренда ранее возник спор с Галиной Рязановой, которая до 2019 года занималась разработкой косметики и называла себя одной из основательниц компании. В 2020-м она добивалась через суд восстановления своих прав как акционера.

В результате суд в Никосии удовлетворил заявление Рязановой и ввел обеспечительные меры в отношении кипрских юридических лиц компании. В августе 2024 года правоохранители также проводили обыски в офисе Mixit и по адресам проживания Пая и Назаровой.