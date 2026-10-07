РИА Новости: мину времен ВОВ нашли при земляных работах на севере Москвы

Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

Мину времен Великой Отечественной войны нашли на севере Москвы при проведении земляных работ. Об этом РИА Новости заявили в экстренных службах.

По словам собеседника агентства, снаряд обнаружили по адресу Фестивальная улица, дом 17. Для обследования боеприпаса привлекли служебную собаку. Территория оцеплена, на месте работают саперы, добавил он.

Ранее снаряд времен ВОВ, который пролежал в земле более 80 лет, нашли недалеко от СНТ "Коммунальник" поселка Колюбакино Рузского округа Подмосковья. Боеприпас заметили лесники во время обхода. Прибывшие специалисты обезвредили находку на месте.

До этого неразорвавшийся артиллерийский снаряд обнаружили в деревне Поповкино Волоколамского округа Подмосковья. Местный житель заметил его во время земляных работ на садовом участке. Боеприпас вывезли на безопасное расстояние и обезвредили.