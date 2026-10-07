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07 октября, 16:54

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Manager Magazin: состояние семьи Порше за год сократилось на 3,1 млрд евро

Состояние семьи Порше за год сократилось на 3,1 млрд евро

Фото: ТАСС/DPA/Uli Deck

Состояние семьи Порше, владеющей автоконцернами Porsche и Volkswagen, за последний год уменьшилось на 3,1 миллиарда евро и теперь оценивается в 12,4 миллиарда евро. Об этом сообщил Manager Magazin.

Из-за этого династия опустилась на 17-е место в списке 500 самых богатых немцев. Основной причиной потери капитала стало снижение стоимости активов в компаниях.

За первые полгода холдинг Porsche SE списал 3 миллиарда евро из-за падения стоимости своей доли в Volkswagen и еще 200 миллионов евро по доле в Porsche AG. Суммарно убытки компании составили 2,2 миллиарда евро.

Проблемы также наблюдаются и у производителей спорткаров Porsche AG. За первые шесть месяцев 2026 года компания продала 122,3 тысячи машин по всему миру – это на 16% меньше, чем годом ранее. Особенно заметно снизились продажи в Китае – на 32%.

История успеха семьи началась с Фердинанда Порше – создателя Volkswagen Beetle, известного как "Жук". Сейчас династия по-прежнему тесно связана с автопромом: внук основателя Вольфганг Порше возглавляет наблюдательные советы Porsche AG и Porsche Automobil Holding SE.

Ранее сообщалось, что совокупный капитал богатейших бизнесменов России с начала 2026 года уменьшился на 23,599 миллиарда долларов. Сильнее всех пострадали активы предпринимателя Михаила Прохорова: его состояние сократилось на 6,22 миллиарда долларов и теперь составляет 10,4 миллиарда. Также капитал президента "Норникеля" Владимира Потанина снизился на 4,28 миллиарда, до 22,1 миллиарда долларов.

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