Политологи рассказали, что ждать от нового кабинета министров

В России был утвержден новый состав кабмина. Причем обновились не только министры и вице-премьеры, но и сама структура высшей исполнительной власти. Рассказываем, кто попал в правительство под руководством Михаила Мишустина, а также разбираемся, какой вектор работы выбрал новый кабмин.

Новые лица

Вечером 21 января премьер-министр России Михаил Мишустин представил Владимиру Путину обновленный состав кабинета министров.

Свои места в правительстве сохранили Владимир Колокольцев (глава МВД), Евгений Зиничев (министр МЧС), Константин Чуйченко (министр юстиции), Антон Силуанов (министр финансов), Евгений Дитрих (министр транспорта), Александр Новак (министр энергетики), Денис Мантуров (министр промышленности и торговли), Дмитрий Патрушев (министр сельского хозяйства), Сергей Лавров (министр иностранных дел), Сергей Шойгу (министр обороны), Владимир Якушев (министр строительства и ЖКХ), Дмитрий Кобылкин (министр природных ресурсов и экологии) и Александр Козлов (министр по развитию Дальнего Востока и Арктики). Также в правительстве остались вице-премьеры Юрий Трутнев, Юрий Борисов и Татьяна Голикова.



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Первым заместителем премьер-министра стал 60-летний Андрей Белоусов. С 2013 года он работал помощником президента РФ, а до этого возглавлял министерство экономического развития страны (2012-2013 годы). Белоусов имеет степень доктора экономических наук, является заслуженным экономистом Российской Федерации и был награжден орденом Почета.

Новым вице-премьером стала 44-летняя Виктория Абрамченко. До этого она возглавляла Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр). Кроме того, она несколько лет занимала посты в Минсельхозе: была статс-советником замглавы ведомства, директором департамента земельной политики, имущественных отношений и госсобственности. Абрамченко была награждена медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени и почетными грамотами правительства РФ, Госдумы и Минэкономразвития.

Также в правительство на должность заместителя премьер-министра пришел 41-летний Дмитрий Григоренко. Он стал руководителем аппарата правительства РФ. Его профессиональная деятельность последние 20 лет была связана с налоговой отраслью. До назначения на пост вице-премьера он дослужился до замруководителя Федеральной налоговой службы (ФНС). Также Григоренко имеет классный чин действительного государственного советника РФ 2 класса.



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Еще одним выходцем из налоговой службы в числе вице-премьеров стал 55-летний Алексей Оверчук. До назначения в кабмин он работал заместителем руководителя ФНС. Оверчук также является действительным государственным советником РФ 2 класса и кандидатом экономических наук.

Бывший заместитель мэра Москвы по строительству 53-летний Марат Хуснуллин стал заместителем премьер-министра в новом правительстве. В Москву он приехал из Казани, где возглавлял министерство строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан. Хуснуллин является заслуженным строителем Республики Татарстан и почетным строителем России. В копилке нового вице-премьера – медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, орден "За заслуги перед Республикой Татарстан", а также медали "За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения", "100-лет профсоюзам России" и другие. Кроме того, он имеет степень кандидата экономических наук.

Еще одним новым лицом в составе правительства стал 51-летний Дмитрий Чернышенко. До назначения он был председателем правления Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), являлся членом совета Федерации хоккея России. А с января 2015 года возглавлял холдинг "Газпром-медиа". Также с 2007 года отвечал за развитие физической культуры и спорта в президиуме Совета при президенте России. За свои успехи Чернышенко был награжден орденом Почета, орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени, Золотым Олимпийским орденом, орденом преподобного Сергия Радонежского II и III степеней и другими наградами.



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Новым министром здравоохранения стал 53-летний Михаил Мурашко, который до этого возглавлял Росздравнадзор. Он является также доктором медицинских наук по специальностям "Организация здравоохранения и общественное здоровье" и "Акушерство и гинекология", а также действительным государственным советником РФ 2 класса. Кроме того, он был награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, отмечен благодарностью правительства РФ за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу.

Должность министра культуры заняла бывшая глава департамента кинематографии в министерстве 39-летняя Ольга Любимова. С 2016 года она работала на Первом канале в дирекции социальных и публицистических программ и принимала участие в создании более 80 документальных фильмов, в том числе на телеканалах "Россия 1", "Культура", на Первом канале.

Главой Минэкономразвития назначили 40-летнего Максима Решетникова, который ранее руководил Пермским краем, а также возглавлял департамент экономической политики и развития в столичной мэрии. Решетников имеет степень кандидата экономических наук. В свое время он был награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, благодарностью президента России и почетной грамотой правительства РФ.

Минтруд и соцзащиты возглавил 39-летний Антон Котяков. До этого с мая 2017 года он занимал должность замминистра финансов РФ. Котяков имеет степень кандидата экономических наук.



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Министром просвещения стал бывший руководитель Рособрнадзора и замминистра Минобрнадзора 45-летний Сергей Кравцов, имеющий степень доктора педагогических наук. Также он является действительным государственным советником РФ 3 класса.

Новым министром науки и высшего образования назначили 41-летнего Валерия Фалькова. Он ранее работал ректором Тюменского государственного университета (ТюмГУ), а также был в составе Совета по науке и образованию при президенте России. Фальков награжден почетной грамотой министерства образования России, имеет почетный нагрудный знак Тюменской областной думы и благодарность департамента образования и науки Тюменской области.

Прошлого главу Минкомсвязи сменил 40-летний Максут Шадаев. До назначения на пост министра он был вице-президентом "Ростелеком" по цифровым платформам и по совместительству гендиректором АО "РТ Лабс". Шадаев уже работал в министерстве информационных технологий и связи в 2000-х годах, а с 2014 по 2016 год также был министром государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Новым министром спорта стал 55-летний Олег Матыцин. С ноября 2015 года он занимал должность президента Международной федерации студенческого спорта (FISU), а также является почетным президентом Российского студенческого спортивного союза. Матыцин имеет степень доктора педагогических наук, является автором более 80 научных трудов и носит звание мастера спорта СССР по настольному теннису.

По подсчетам экспертов, средний возраст членов нового правительства составляет 50,4 года, а средний возраст членов прошлого правительства на момент назначения – чуть более 51 года.

Масштабные изменения

Замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов пояснил Москве 24, что изменение состава правительства оказалось самым масштабным за последнее время.

"При этом силовой блок, подчиненный президенту, практически не изменился. Также в неизменном состоянии остались отраслевые министерства – промышленности, сельского хозяйства, энергетики. Это свидетельствует о том, что работа данных ведомств вполне удовлетворяет. И та стратегия развития, политика, которую проводят ведомства, она вполне вписывается в общую линию, которую обозначили президент и новый премьер-министр. По всей вероятности, здесь будет сохранена преемственность", – сказал эксперт.

Самые кардинальные изменения, по его мнению, произошли в социально-экономическом блоке. Например, новым первым вице-премьером стал Андрей Белоусов, который является одним из самых известных российских экономистов.

"Он бывший помощник президента, который фактически участвовал в разработке экономической стратегии последние годы. Обращаю внимание, что он был ответственным секретарем в Совете при президенте по национальным проектам и по экономическому развитию", – добавил Шаповалов.





Владимир Шаповалов замдиректора Института истории и политики МПГУ Андрей Белоусов известен как сторонник экономики развития, то есть стимулирования развития экономических процессов, инвестирования в инфраструктуру, отраслевое развитие и социальную сферу.

Собеседник Москвы 24 отметил, что правительство в целом омолодилось, но, несмотря на это, пришедшие люди – "опытные администраторы и государственные менеджеры". Среди необычных кадровых решений эксперт выделил назначение министром науки и высшего образования ректора Тюменского государственно университета, а также назначение губернатора Пермского края на должность главы Минэкономразвития. Это говорит о том, что в новом правительстве будет активно развиваться проблематика взаимодействия с регионами, отметил Шаповалов.

"Приход в федеральное правительство кадров из московской мэрии – очень серьезный сигнал к тому, что московская власть демонстрирует качественно высокий уровень менеджмента. И те решения, которые принимаются на уровне Москвы в разных сферах, они заслуживают самой высокой оценки, и, собственно, московский опыт должен быть транслирован на уровень всей Российской Федерации", – подчеркнул он.



Эксперт заключил, что новый состав кабинета министров был сформирован под конкретные задачи – выполнение национальных проектов и реализацию мер социальной поддержки населения.





Владимир Шаповалов замдиректора Института истории и политики МПГУ Фактически формирование правительства – результат политического консенсуса, который в данном случае привел к такому результату. Нужно иметь в виду, что это правительство сформировано под конкретные задачи – реализацию нацпроектов и претворение в жизнь идей, предложенных президентом в послании Федеральному собранию.

В свою очередь, старший преподаватель МГИМО Алексей Зудин предположил, что министры, которые не были переназначены в новое правительство, не смогли показать необходимую эффективность на своих должностях.

"Например, здравоохранение находится не в самом лучшем виде, и ответственность за это в общественном мнении возлагают именно на министра здравоохранения. В культуре идут сложные противоречивые процессы: определенную активную часть гражданского общества не устраивала позиция Владимира Мединского. У Виталия Мутко тоже были проблемы, связанные с общественным мнением. Из правительства убрали всех, как раньше говорили, аллергенов", – пояснил он Москве 24.

Политолог также отметил, что неслучайно Мишустин пригласил в заместители своих бывших подчиненных по Федеральной налоговой службе (ФНС).





Алексей Зудин старший преподаватель МГИМО Как правило, за работой аппарата правительства должен следить близкий человек, показавший себя с лучшей стороны на предыдущем месте работы.

Кроме того, по его словам, приход в федеральную власть людей из регионов – это "нормальная часть процесса циркуляции политических элит". Эксперт полагает, что такие кадры знают, какие там существуют проблемы, чтобы их решать.