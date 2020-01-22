"Правительство под конкретные задачи": политолог – о новом составе кабмина

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Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов прокомментировал Москве 24 новый состав кабинета министров. Он указал, что правительство сформировано под конкретные задачи.

Эксперт отметил, что изменение состава правительства оказалось самым масштабным за последнее время. При этом силовой блок, подчиненный президенту, практически не поменялся. На своих должностях остались главы отраслевых министерств: промышленности, сельского хозяйства и энергетики. Это говорит о том, что глава государства и новой премьер довольны работой этих ведомств.

Гораздо больший интерес представляют кардинальные перемены в социально-экономическом блоке, подчеркнул политолог. Новым вице-премьером стал Андрей Белоусов, который является одним из самых известных российских экономистов. Этот человек фактически участвовал в разработке экономической стратегии России. Кроме того, он был ответственным секретарем в Совете при президенте по национальным проектам и экономическому развитию.

"Белоусов известен как сторонник экономики развития, то есть стимулирования экономических процессов, инвестирования в инфраструктуру, отраслевого развития. Думаю, что его назначение является продолжением тех инициатив, которые были обозначены президентом в послании Федеральному собранию", – объяснил Шаповалов.

Он добавил, что в правительство пришли более молодые люди с точки зрения возраста, однако они опытные администраторы и государственные менеджеры. Новому составу кабмина придется заниматься реализацией плана президента по повышению уровня и качества жизни населения, улучшению социальной защиты, сферы здравоохранения и образования, решению демографических проблем.

Среди необычных кадровых решений эксперт выделил назначение министром науки и высшего образования ректора Тюменского государственного университета, а также назначение губернатора Пермского края на должность главы Минэкономразвития. Это говорит о том, что в новом правительстве будет активно развиваться проблематика взаимодействия с регионами.

Серьезным сигналом является приход в федеральное правительство кадров из московской мэрии. Столичная власть демонстрирует высокий уровень менеджмента и те решения, которые принимаются на уровне Москвы в разных сферах, заслуживают высокой оценки на уровне государства, подчеркнул политолог.

"Фактически формирование правительства – результат политического консенсуса, который в данном случае привел к такому результату. Нужно иметь в виду, что это правительство под конкретные задачи – реализация нацпроектов и претворение в жизнь идей, предложенных президентом в послании Федеральному собранию", – заключил Шаповалов.

Как посчитал политолог Олег Матвейчев в интервью RT, сохранение на своих постах глав Минобороны, МВД и МЧС закономерно, поскольку претензий к работе этих министров нет, "они показывают только успехи".

Ранее стал известен состав нового кабинета министров. Свои должности сохранили Владимир Колокольцев, Антон Силуанов, Евгений Дитрих, Александр Новак, Денис Мантуров, Дмитрий Патрушев, Константин Чуйченко, Евгений Зиничев, Дмитрий Кобылкин, Александр Козлов и Владимир Якушев.

