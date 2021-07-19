Мишустин назначил кураторов регионов на уровне вице-премьеров – СМИ

Фото: Москва 24/Михаил Сипко
Премьер-министр России Михаил Мишустин выбрал кураторов российских федеральных округов на уровне вице-премьеров. Об этом пишет РБК.
По информации СМИ, главой правительства было подписано распоряжение об ответственности за социально-экономическое развитие вверенных территорий.
"Новые полномочия они (кураторы. – Прим. ред.) будут реализовывать во взаимодействии с Госсоветом и президентским Советом по стратегическому развитию и нацпроектам", – пояснил источник в аппарате правительства.
Сообщается, что куратором Сибирского федерального округа будет Виктория Абрамченко. Утверждается, что она способна решить вопрос сохранения экологического баланса в Сибири.
"Вице-премьер родилась в Сибири, хорошо знает округ, который ей предстоит курировать", – говорится в материале.
Куратором по Северо-Западному федеральному округу станет Татьяна Голикова. Как отметил источник в аппарате правительства, в округе находятся производства жизненно важных вакцин и лекарств, а также крупные вузы.
"Курирующий в правительстве работу Минфина Дмитрий Григоренко будет отвечать за Центральный федеральный округ <...> связывают это назначение с тем, что ЦФО – один из ключевых источников доходов федерального бюджет", – продолжил источник.
Юрий Трутнев останется куратором Дальнего Востока. В свою очередь, отвечать за Уральский федеральный округ будет вице-премьер по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрий Борисов, так как ведущее место в экономике региона занимают промышленное производство и основные предприятия ОПК.
"Вице-премьер по ТЭКу Александр Новак станет куратором Северного Кавказа, так как один из ключевых вопросов для этой территории – стабилизация топливно-энергетического комплекса", – рассказал источник.
Он уточнил, что Марат Хуснуллин станет куратором Южного федерального округа из-за важности строительной отрасли в развитии туристического потенциала территории. Куратором Приволжского федерального округа будет вице-премьер по вопросам цифровой экономики инновациям Дмитрий Чернышенко, так как в регионе вырабатывается половина объема российского экспорта технологий.
Ранее Мишустин поручил Минпромторгу и Минздраву провести инвентаризацию объемов вакцин от COVID-19. Планируется, что об итогах выполнения поручения будет доложено до 21 июля.
До этого Мишустин утвердил перечень вице-премьеров – кураторов госпрограмм. Сообщалось, что внедрение института кураторства сделает управление государственными программами более гибким.
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