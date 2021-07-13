Мишустин назвал способ одержать победу над коронавирусом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Победить коронавирус можно только совместными усилиями государства и общества, заявил в приветственном слове на форуме "Здоровье нации" премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"В этом году основная тема форума – это укрепление общественного здоровья, сфера взаимной ответственности государства и граждан. Тема выбрана не случайно. Мир столкнулся с новой коронавирусной инфекцией, которая стала угрозой для всего человечества, унесла миллионы жизней", – приводит РИА Новости слова Мишустина, которые на мероприятии зачитал директор департамента здравоохранения правительства РФ Игорь Каграманян.
Мишустин подчеркнул, что в борьбе с инфекцией важно следовать рекомендациям специалистов, учтиво относиться не только к себе, но и к здоровью окружающих.
"Вакцинация и создание коллективного иммунитета помогут защитить себя, родных, близких от коронавируса. Главное – остановить распространение опасной инфекции, и одержать победу в этой борьбе можно только благодаря совместным усилиям государства и общества", – добавил премьер-министр.
Ранее сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отмечает ухудшение эпидемической обстановки с коронавирусом в мире. Наиболее неблагоприятная ситуация складывается в регионах, где наблюдается дефицит вакцин, однако пандемия COVID-19 пока не закончилась нигде. Также он рассказал, что штамм коронавируса "Дельта" на текущий момент обнаружен уже более чем в 104 странах.
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