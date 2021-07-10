Ученые рассказали, кто подвержен тройному риску заражения коронавирусом

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Беременные заражаются COVID-19 в три раза чаще, чем люди в общей популяции. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного учеными Кемеровского государственного медицинского университета и Читинской государственной академии.

Эксперты проанализировали случаи заболевания коронавирусом среди беременных, проживающих в Сибири и на Дальнем Востоке, за все время пандемии.

По словам главного внештатного специалиста Минздрава РФ по акушерству и гинекологии в СФО Натальи Артымчук, у 80% заболевших беременных COVID-19 протекал в легкой и бессимптомной форме.

"Заболеваемость населения СФО и ДФО в 2020 году составила 1 960 случаев на 100 тысяч человек, тогда как заболеваемость у беременных в три раза выше этого показателя – 5 933 случая на 100 тысяч человек", – приводит слова Артымчук ТАСС.

Ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов рассказал, что вакцинация беременных от коронавируса может проводиться исключительно в третьем триместре, когда все органы и системы ребенка заложены.