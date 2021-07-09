Вакцинацию беременных можно проводить только в третьем триместре – Роспотребнадзор

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Вакцинация беременных от коронавируса может проводиться исключительно в третьем триместре, когда все органы и системы ребенка заложены. Об этом рассказал заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

"Вакцинация может проводиться только в третьем триместре беременности, когда все органы, системы ребенка заложены", – заявил эксперт в эфире радио "Говорит Москва".

Он напомнил пример Израиля, где вакцинация от коронавируса не была добровольной. Тем не менее все женщины, которых привили в третьем триместре в этой стране, родили здоровых детей. Горелов уточнил, что антитела выработались не только у матерей, но и у детей.

Ранее Минздрав обновил рекомендации по оказанию медпомощи беременным с COVID-19. Там рассказали, что частота преждевременных родов у заболевших коронавирусом невакцинированных беременных женщин составляет 15–20%.

