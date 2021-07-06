Репродуктолог объяснила, что важно знать о коронавирусе при планировании семьи

Министерство здравоохранения опубликовало новые рекомендации по оказанию медпомощи беременным с COVID-19. Документ также содержит важную информацию для тех, кто собирается завести ребенка в период пандемии. В частности, о влиянии коронавируса на репродуктивную систему человека. Отвечаем на главные вопросы, связанные с COVID-19 и планированием семьи.



Как коронавирус влияет на репродуктивную систему?

По данным Минздрава, коронавирус способен проникать в ткани яичников, ооциты (незрелые яйцеклетки) и эндометрий, вызывая их поражение. Это же касается и сперматозоидов. Таким образом, инфицирование может негативно повлиять на женскую и мужскую репродуктивную систему, сказано в обновленных рекомендациях.

Гинеколог-репродуктолог Мария Милютина в разговоре с Москвой 24 отметила, что врачи действительно фиксируют подобные проблемы в собственной практике.





Мария Милютина гинеколог-репродуктолог Из-за перенесенного коронавируса мы видим показатели снижения спермограммы у мужчин в 10 раз. Особенно это происходит после тяжелого течения болезни.

"Мы также видим у женщин снижение показателя АМГ – гормона, который показывает запас яйцеклеток в яичниках. После тяжелой коронавирусной инфекции он падает очень сильно", – рассказала Милютина.



Влияет ли вакцинация на репродуктивную систему?

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Минздраве заявили, что сведения о негативном воздействии прививки на репродуктивную систему человека отсутствуют, чего нельзя сказать о самом коронавирусе.





из сообщения на сайте Минздрава Данных о негативном влиянии вакцин от COVID-19 на репродуктивную функцию мужчин и женщин на сегодняшний день нет. Отечественные вакцины безопасны, в то время как сама коронавирусная инфекция может оказать негативное влияние на репродуктивную функцию.

Ранее главный специалист Минздрава РФ по репродуктивному здоровью женщин, замдиректора НМИЦ акушерства и гинекологии имени академика В. И. Кулакова Наталия Долгушина сообщила, что вакцина "Спутник V" безопасна для репродуктивного здоровья. Это стало известно по результатам исследования 200 мужчин и 200 женщин репродуктивного возраста.



Можно ли вакцинироваться, если женщина уже беременна?

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко 25 июня заявил, что противопоказания для применения вакцины "Спутник V" у беременных женщин сняты. В обновленных рекомендациях ведомства сказано, что частота осложнений беременности после прививки не отличается от общепопуляционной.

"Не отмечено большего числа преждевременных родов, самопроизвольных выкидышей, задержки роста плода и других акушерских и перинатальных осложнений у женщин, вакцинированных от COVID-19 во время беременности по сравнению с невакцинированными", – отметили в Минздраве.

При этом в ведомстве со ссылкой на данные различных источников подчеркнули, что у невакцинированных беременных после заболевания коронавирусом частота преждевременных родов составляет 15–20%.





из сообщения на сайте Минздрава Это выше, чем в популяции в целом (6%), объясняется наличием медицинских показаний для индукции родов до срока по показаниям при развитии тяжелой формы заболевания. Целесообразной считается вакцинация в группе риска тяжелого течения COVID-19 с 22-й недели беременности.

Вместе с тем гинеколог-репродуктолог Мария Милютина подчеркнула, что ни заболевание коронавирусом, ни новость о беременности сразу после вакцинации не являются поводом для ее прерывания.

"Если женщина узнала, что ждет ребенка, уже после вакцинации, нужно просто спокойно наблюдать беременность. С высокой долей вероятности у нее все будет хорошо. Это совсем не повод прерывать беременность", – заявила специалист.



Восстанавливается ли репродуктивная функция после COVID-19?

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

По словам Милютиной, восстановление репродуктивной функции после COVID-19 у мужчин проходит намного проще.

"У мужчин каждые три месяца вырабатываются новые сперматозоиды. Соответственно, у них репродуктивная функция восстанавливается чаще", – рассказала Милютина.





Мария Милютина гинеколог-репродуктолог У женщин, если снижается показатель АМГ, особенно в возрасте старше 35 лет, из-за коронавируса у очень многих он уже не восстановится до исходных уровней. Женщина получила яйцеклетки еще во внутриутробном периоде, и новым просто неоткуда взяться.

"В связи с этим возможность забеременеть у женщины снижается", – добавила собеседница Москвы 24.



Как скоро можно планировать беременность после вакцинации?

Гинеколог-репродуктолог сообщила, что в настоящее время врачи рекомендуют планировать беременность через месяц. Если вакцина двухкомпонентная, то месяц нужно отсчитывать после второй прививки, обращает внимание Милютина.

"Изначально рекомендации составляли полгода, затем три месяца, сейчас месяц. Срок связан с ожиданием каких-либо побочных эффектов после вакцинации. Это просто мера предосторожности", – подчеркнула эксперт.

Женщине важно забеременеть в момент, когда у нее высокий показатель антител, объясняет Милютина. Поэтому через месяц после прививки не стоит откладывать планирование на более долгий срок, отметила она.



Когда лучше планировать беременность после болезни?

Если кто-то из партнеров перенес COVID-19, планировать беременность уже через месяц можно разве что после легкой формы заболевания, предупреждает репродуктолог.





Мария Милютина гинеколог-репродуктолог После болезни мы рекомендуем подождать два или три месяца. Если была перенесена тяжелая форма коронавируса, то лучше планировать беременность через три-шесть месяцев.

Вместе с тем Милютина подчеркнула, что если беременность у переболевших COVID-19 случилась раньше этих сроков, то никакой опасности для плода это не несет. Сроки связаны исключительно с постковидным синдромом, во время которого люди испытывают слабость и ухудшение самочувствия, отметила она.

По этой причине многие пары первые несколько месяцев после COVID-19 просто не находят в себе сил на планирование беременности, говорит гинеколог-репродуктолог. Если же пара восстановилась после коронавируса гораздо раньше, никаких опасений по поводу будущей беременности нет, заключила Милютина.