Почти 150 беременных женщин скончались от COVID-19 в России за время пандемии

Фото: Агентство "Москва"/Гришкин Денис
В России во время пандемии от коронавируса умерли 149 беременных женщин, заявил директор Центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика Кулакова Геннадий Сухих.
"В прошлом году не пришли домой, в семью, не порадовали своим возвращением мам и пап, любимых мужей и окружение 103 беременных женщины, и 46 – уже в этом году", – отметил Сухих.
Он добавил, что с 2020 по 2021 год в стране инфекцией заразились 44,2 тысячи женщин в положении, а также россиянок во время родов и в послеродовой период. При этом в прошлом году на аппаратах ИВЛ находились 300 из них, в этом – 142.
Ранее министерство здравоохранения РФ разрешило применение вакцины от коронавируса "Спутник V" для беременных женщин. При этом применять вакцину при беременности следует только в тех случаях, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода.
Перед этим директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что вакцинация от коронавируса беременных женщин даст защиту и матери, и новорожденным, поскольку антитела роженицы передадутся ребенку при грудном вскармливании.
Минздрав РФ разрешил прививать "Спутником V" беременных
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