ПФР начнет прием заявлений на новые пособия беременным и родителям-одиночкам с 1 июля

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Пенсионный фонд России начнет принимать заявления на новые пособия вставшим на учет в ранние сроки беременным и неполным семьям с детьми от 8 до 17 лет с 1 июля. Об этом сообщается на сайте ПФР.
В организации уточнили, что заявления будут приниматься на портале госуслуг, а также в клиентской службе ПФР по месту жительства.
В пресс-службе Пенсионного фонда напомнили, что, согласно поправкам, внесенным в закон "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей", получить новые выплаты сможет родитель, в одиночку воспитывающий детей в возрасте от 8 до 16 лет. Также выплаты предоставят вставшим на учет в женской консультации на раннем сроке беременным женщинам.
Размер обеих выплат зависит от установленного в регионе прожиточного минимума. Неполные семьи смогут получить 50% прожиточного минимума ребенка, а беременные женщины – 50% прожиточного минимума трудоспособного взрослого.
В ПФР подчеркнули, что пособия положены тем, чей доход не превышает прожиточного минимума на человека в регионе. Выплата назначается с учетом комплексной оценки нуждаемости.
"Критерии для оценки нуждаемости и сроки рассмотрения заявлений появятся после опубликования соответствующего постановления правительства РФ", – заключается в материале.
Ранее сообщалось, что в России появится банк данных для упрощенного получения социальных льгот. В систему будут включены данные о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей.
Россиянам рассказали, кто сможет получить новые выплаты на детей
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