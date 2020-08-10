Банк данных для упрощенного получения социальных льгот появится в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В России до конца года появится банк данных для упрощенного получения социальных льгот. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в эфире телеканала "Россия 24".
"До конца этого года все сведения о законных представителях тех, кто имеет право на социальную поддержку, будут занесены в Единую государственную информационную систему социального обслуживания", – рассказал Мишустин.
Он подчеркнул, что база данных в том числе будет содержать сведения о лишенных родительских прав гражданах. По его словам, это позволит в первую очередь защитить детей от возможной потери поддержки.
Мишустин добавил, что в систему также будут включены данные о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей. Он отметил, что база данных будет единой для всех органов исполнительной власти.
Ранее Мишустин подписал распоряжение, которое упрощает порядок оформления финансовой помощи от государства. В документе говорится, что с 1 ноября меняется перечень документов, которыми ранее было необходимо подтвердить право на получение льготы.
Отмечается, что для оформления выплаты гражданам не придется предоставлять документы, содержащие сведения об алиментах. Госорганы будут сами получать эту информацию через систему межведомственного электронного взаимодействия.
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