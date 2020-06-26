Мишустин подписал постановление о допвыплате семьям с детьми

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Российские семьи, в которых воспитываются дети до 16 лет, получат дополнительную материальную помощь. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает ИА "НСН".
В Минтруде ранее сообщили, что подобные выплаты сможет получить почти 27 миллионов детей. На реализацию данной инициативы предлагается выделить порядка 275 миллиардов рублей. При этом уточнялось, что россияне не должны будут повторно подавать заявление на получение выплаты. Родители, которые ранее не получили такие выплаты, смогут подать соответствующее заявление сроком до 1 октября. В таком случае ранее выданная финансовая поддержка и новая единовременная выплата перечислятся единой суммой.
Ранее во время выступления российский лидер предложил еще раз совершить выплату по 10 тысяч рублей на каждого ребенка до 16 лет в июле.
В начале июня Пенсионный фонд России (ПФР) запустил онлайн-сервис, посвященный всем особенностям оформления выплат на детей от 3 до 16 лет.
На портале размещена необходимая информация для родителей, работает служба обратной связи. В частности, если средства не были перечислены в течение 8 дней с момента подачи заявления, можно обратиться в ПФР через электронную приемную.
Россиянам теперь не нужно собирать справки для получения социальной помощи
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