В РФ сократили список документов на оформление финансовой помощи

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, которое упрощает порядок оформления финансовой помощи от государства. Об этом сообщает "Интерфакс".

С 1 ноября меняется перечень документов, которыми ранее было необходимо подтвердить право на получение льготы.

"Теперь для оформления выплаты гражданам не придется предоставлять документы, содержащие сведения об алиментах. Госорганы будут сами получать эту информацию через систему межведомственного электронного взаимодействия", – указано в документе.

Ежемесячные пособия на детей возрастом от 3 до 7 лет были введены указом президента РФ с 1 января 2020 года. Перечислять средства начали с 1 июля.

Размер выплат равен 50% от регионального прожиточного минимума для детей. Оформить ее можно лично в МФЦ или через портал Госуслуг.

Как ранее сообщили в министерстве труда и социальной защиты, с 1 июля жители России имеют право получить единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на ребенка в возрасте до 16 лет. Перечислять средства будут на основе данных Пенсионного фонда РФ.

