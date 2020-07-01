С 1 июля россияне начнут получать выплату в 10 тысяч рублей на детей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

С 1 июля россияне смогут получить единовременную выплату в 10 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте до 16 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минтруда.

Для перечисления установленных единовременных выплат создали технический алгоритм электронного обмена данными. С его помощью можно оперативно перечислять деньги родителям более чем на 15 миллионов детей в течение первого дня выплат.

В ведомстве добавили, что получатели средств позитивно оценили оперативность и удобство выплат. Этот же подход и технический алгоритм используют и при назначении июльских пособий.

Для получения данной выплаты россияне не должны будут повторно подавать заявление. Деньги им перечислят на основании данных из Пенсионного фонда. Те же родители, которые ранее не получили такие выплаты, смогут подать соответствующее заявление до 1 октября. Подобные выплаты смогут получить почти 27 миллионов детей.

В начале июня Пенсионный фонд России (ПФР) запустил онлайн-сервис, посвященный всем особенностям оформления выплат на детей от 3 до 16 лет.

На портале размещена необходимая информация для родителей, работает служба обратной связи. В частности, если средства не были перечислены в течение 8 дней с момента подачи заявления, можно обратиться в ПФР через электронную приемную.

