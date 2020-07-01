С 1 июля россияне начнут получать выплату в 10 тысяч рублей на детей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
С 1 июля россияне смогут получить единовременную выплату в 10 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте до 16 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
Для перечисления установленных единовременных выплат создали технический алгоритм электронного обмена данными. С его помощью можно оперативно перечислять деньги родителям более чем на 15 миллионов детей в течение первого дня выплат.
В ведомстве добавили, что получатели средств позитивно оценили оперативность и удобство выплат. Этот же подход и технический алгоритм используют и при назначении июльских пособий.
Для получения данной выплаты россияне не должны будут повторно подавать заявление. Деньги им перечислят на основании данных из Пенсионного фонда. Те же родители, которые ранее не получили такие выплаты, смогут подать соответствующее заявление до 1 октября. Подобные выплаты смогут получить почти 27 миллионов детей.
В начале июня Пенсионный фонд России (ПФР) запустил онлайн-сервис, посвященный всем особенностям оформления выплат на детей от 3 до 16 лет.
На портале размещена необходимая информация для родителей, работает служба обратной связи. В частности, если средства не были перечислены в течение 8 дней с момента подачи заявления, можно обратиться в ПФР через электронную приемную.
Мишустин подписал постановление о допвыплате семьям с детьми
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: