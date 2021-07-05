Эксперт назвал единственный способ остановить эпидемию

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Безопаснее привиться от COVID-19, чем заразиться инфекцией, например во время беременности. Такое заявление в беседе с RT сделал доктор биологических наук, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов.

Он подчеркнул, что в разговорах о вакцинации люди сравнивают то, что сравнивать нельзя: 4% смертей от коронавируса и один или два дня температуры после вакцинации.

"И, к сожалению, те люди, которые убедились печальным образом в том, что болезнь – это очень тяжело, они уже ничего не расскажут. Так что вакцины – это единственное, что может сейчас остановить эпидемию. В первую очередь вакцинироваться надо тем, кто не болел", – сказал Нетесов.

Поясняя принцип действия вакцины, эксперт отметил, что даже векторные препараты в организме не размножаются, а лишь синтезируют белок S коронавируса и аденовирусные оболочечные белки.

Нетесов подчеркнул, что инфицирование COVID-19 во время беременности, вероятно, действительно будет опасным и для плода, и для матери, в то время как вакцинация не сравнима по степени опасности с инфицированием живым вирусом.

Ранее стало известно, что исследования министерства здравоохранения России доказали безопасность вакцины против коронавирусной инфекции "Спутник V" для репродуктивного здоровья мужчин и женщин. Участниками исследования стали 200 мужчин и 200 женщин репродуктивного возраста.

