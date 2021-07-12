В ВОЗ заявили об ухудшении ситуации с COVID-19 в мире

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отмечает ухудшение эпидемической обстановки с коронавирусом в мире. Об этом заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.
"Мы сталкиваемся с ухудшением чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, что еще больше ставит под угрозу жизни, средства к существованию и прочное глобальное восстановление", – приводит его слова ТАСС.
Гебрейесус отметил, что наиболее неблагоприятная ситуация складывается в регионах, где наблюдается дефицит вакцин, однако пандемия коронавируса пока не закончилась нигде. Также он рассказал, что штамм коронавируса "Дельта" на текущий момент обнаружен уже более чем в 104 странах.
"Мы ожидаем, что он скоро станет доминирующим штаммом COVID-19 в мире", – сообщил глава ВОЗ.
Ранее ВОЗ включила новый "российский" штамм коронавируса АТ.1 в список для отслеживания. В такой список штаммы попадают в том случае, если их мутации могут изменять свойства вируса и представлять угрозу в будущем. На данный момент в него включены 12 вариантов коронавируса.
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