В ВОЗ заявили об ухудшении ситуации с COVID-19 в мире

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отмечает ухудшение эпидемической обстановки с коронавирусом в мире. Об этом заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Мы сталкиваемся с ухудшением чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, что еще больше ставит под угрозу жизни, средства к существованию и прочное глобальное восстановление", – приводит его слова ТАСС.

Гебрейесус отметил, что наиболее неблагоприятная ситуация складывается в регионах, где наблюдается дефицит вакцин, однако пандемия коронавируса пока не закончилась нигде. Также он рассказал, что штамм коронавируса "Дельта" на текущий момент обнаружен уже более чем в 104 странах.

"Мы ожидаем, что он скоро станет доминирующим штаммом COVID-19 в мире", – сообщил глава ВОЗ.

Ранее ВОЗ включила новый "российский" штамм коронавируса АТ.1 в список для отслеживания. В такой список штаммы попадают в том случае, если их мутации могут изменять свойства вируса и представлять угрозу в будущем. На данный момент в него включены 12 вариантов коронавируса.

